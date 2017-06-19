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Таллиннский "Инфонет" начнет свой путь в Лиге чемпионов с поездки на Мальту ({{commentsTotal}})

Футболисты
Футболисты "Инфонета" отправятся на Мальту уже на следующей неделе. Автор: ERR
Спорт
Спорт

В понедельник, 19 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В соперники сильнейшему клубу Эстонии - столичному "Инфонету" - на этой стадии турнира достался чемпион Мальты "Хибернианс".

Перед процедурой жеребьевки "Инфонет" вошел в число несеянных команд. В соперники чемпиону Эстонии могли достаться "ТНС" (Уэльс), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Викингур" (Фарерские острова), "Хибернианс" и "Санта-Колома" (Андорра).

По словам главного тренера "Инфонета" Александра Пуштова, перед жеребьевкой он не думал о том, с кем из потенциальных соперников было бы лучше встретиться.

"А какой смысл об этом думать? Все равно жеребьевка все расставит по своим местам. Сегодня нам выпала Мальта. Теперь все мысли об этом сопернике, к которому мы начинаем готовиться. Сейчас у меня нет какого-то представления о "Хиберниансе". Знаю только его название и страну, которую он представляет. Но теперь приступим к изучению игры соперника. У нас в клубе есть специалисты, которые подготовят соответствующий анализ. К счастью, сегодня записи матчей можно найти в интернете. Будем изучать, анализировать, выстраивать свой план на противостояние", - сказал Пуштов корреспонденту портала rus.err.ee.

Первые матчи стартового отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 27/28 июня, ответные - 4/5 июля. "Инфонет" первую встречу проведет в гостях.

Во втором отборочном раунде победитель пары "Хибернианс" - "Инфонет" сыграет с австрийским "Зальцбургом".

Финал Лиги чемпионов 2017/2018 пройдет в следующем году в Киеве.

"Инфонет" будет участвовать в Лиге чемпионов впервые в своей истории.

Редактор: Сергей Михайлов



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