Эдгар Сависаар намекнул на свое участие в муниципальных выборах

Бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, который на прошлой неделе предстал перед судом, не исключил своего участия в муниципальных выборах.

Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на личную страницу политика в социальной сети Facebook.

"Недавно я порадовался тому, что комиссия из трех патологов и одного кардиолога признала меня достаточно здоровым. И это хорошо! Если я могу отправиться защищать себя в суд, то могу пойти и на местные выборы обновить свой мандат", - отметил Эдгар Сависаар.

Он напомнил, что предстоящие муниципальные выборы станут для него уже двадцатыми, в которых он принимал участие за свою долгую политическую карьеру.

"Выборы необходимы. Слишком много неразберихи как в одном, так и в другом экономических секторах. Например, цены на услуги вывоза мусора значительно возросли. В некоторых районах Ласнамяэ в 1,5 - 2 раза. В Нарве и вовсе в три раза. А ведь и там у власти находится Центристская партия. Выборы сделают воздух чище и они принадлежат всем нам", - написал Сависаар.

Возможное участие Эдгара Сависаара в намеченных на 15 октября муниципальных выборах до сих пор оставалось открытым. Как из-за его состояния здоровья, так и по причине судебного разбирательства.

На предыдущих муниципальных выборах Эдгар Сависаар баллотировался в Таллиннское городское собрание и получил 39 979 голосов.