Энергетики и шахтеры подписали коллективные договоры с предприятиями Eesti Energia

В пятницу, 16 июня, были подписаны коллективные договоры на дочерних предприятиях концерна Eesti Energia – сланцедобывающее предприятие Enefit Kaevandused и производство электроэнергии Enefit Energiatootmine (Нарвские электростанции). Договоры подписаны с Независимым профсоюз шахтеров и энергетиков и Нарвским энергетический профсоюз. У шахтеров зарплаты вырастут на 5%, если не было повышения в начале нынешнего года. Энергетикам повысят зарплату на 4% в дополнение к состоявшемуся повышению в начале года.

На предприятии Enefit Kaevandused договоренность была достигнута с обоими профсоюзами. На Enefit Energiatootmine был подписан договор между предприятием и Нарвским энергетическим профсоюзом. Переговоры с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков на Enefit Energiatootmine продолжаются.

Новый коллективный договор Enefit Kaevandused действует до 30 июня 2018 года. В соответствии с коллективным договором, зарплата в среднем увеличится на 5% у тех работников, у которых в течение нынешнего года не было повышения зарплат. Детали роста зарплат решат руководители предприятий. Льготы во многом останутся в неизменном виде, но частично будет уменьшено количество дополнительных дней отпуска – у части работников вместо 21 дополнительного дня отпуска останется 14 дней, а семь дней будут компенсированы деньгами.

"Несмотря на то, что по многим темам у предприятия и профсоюзов позиции различались, переговоры можно считать конструктивными, все стороны пришли к решению как в отношении отпусков, так и в отношении зарплат", - сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

Коллективный договор, заключенный между Enefit Energiatootmine и Нарвским энергетическим профсоюзом, действует до конца 2018 года. В соответствии с договором, сохраняются все содержащиеся в прежнем договоре льготы, а основные зарплаты членов профсоюза увеличатся в среднем на 4% вдобавок к уже произошедшему в начале года росту зарплат.

"В конце года мы снова обсудим и согласуем возможные изменения зарплат начиная с 2018 года. К сожалению, мы еще не пришли к соглашению с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков. Продолжаем с ними диалог о заключении коллективного договора", - сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас.