Рийгикогу ратифицировал договор о строительстве Rail Baltic

Рийгикогу 19 июня на внеочередной сессии ратифицировал соглашение о развитии железнодорожного сообщения по трассе Rail Baltic, подписанное правительствами Эстонии, Латвии и Литвы.

За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата и против — 20 членов парламента, воздержавшихся не было. Для принятия законодательного акта как закона требовалось простое большинство голосов членов парламента. В Рийгикогу 101 депутат.

В январе 2017 года премьер-министры трех стран Балтии заключили соглашение о прокладке Rail Baltic. Для того, чтобы оно вступило в силу, его должен был ратифицировать Рийгикогу.

Согласно представленным в апреле этого года расширенным итогам проведенного консалтинговой фирмой EY анализа окупаемости Rail Baltic, за время службы железнодорожного проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро. Без софинансирования со стороны ЕС, от которого надеются получить 85-процентное финансирование капитальных расходов, проект Rail Baltic финансово нежизнеспособен.

По последним данным, ориентировочная стоимость международной железнодорожной трассы Rail Baltic вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, в том числе самофинансирование составит 250-300 млн евро.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.