Три столичных футбольных клуба узнали соперников по Лиге Европы

В первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА столичная "Левадия" сыграет против ирландского клуба "Корк Сити", "Нымме Калью" померится силами с фарерским "Б-36", а таллиннской "Флоре" предстоит пройти проверку словенским "Домжале".

Об этом стало известно по итогам состоявшейся в понедельник, 19 июня, в швейцарском Ньоне жеребьевки двух первых отборочных раундов второго по значимости европейского клубного турнира.

"Левадия" и "Нымме Калью" свои первые матчи проведут дома, "Флора" - на выезде.

Стартовые встречи состоятся 29 июня, ответные - 6 июля.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в следующем году во французском Лионе.