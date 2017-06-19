Три столичных футбольных клуба узнали соперников по Лиге Европы ({{commentsTotal}})
В первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА столичная "Левадия" сыграет против ирландского клуба "Корк Сити", "Нымме Калью" померится силами с фарерским "Б-36", а таллиннской "Флоре" предстоит пройти проверку словенским "Домжале".
Об этом стало известно по итогам состоявшейся в понедельник, 19 июня, в швейцарском Ньоне жеребьевки двух первых отборочных раундов второго по значимости европейского клубного турнира.
"Левадия" и "Нымме Калью" свои первые матчи проведут дома, "Флора" - на выезде.
Стартовые встречи состоятся 29 июня, ответные - 6 июля.
Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в следующем году во французском Лионе.
Редактор: Сергей Михайлов