В Пыхья-Таллинне от взрыва загорелась квартира в жилом доме ({{commentsTotal}})
В квартире одного из домов на улице Нису в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел взрыв, в результате которого загорелась квартира. Пострадал мужчина, сообщил Спасательный департамент. Предположительно, взорвался бытовой газ.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Индрека Хирса, пожар возник на четвертом этаже многоквартирного дома, пострадал один мужчина.
Спасатели сообщили ERR, что предположительно произошел взрыв бытового газа.
Местные жители написали в социальных сетях, что был слышен взрыв, от которого задрожали стекла в окнах соседних квартир. В округе распространился сильный запах гари.
Редактор: Артур Тооман