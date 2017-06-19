Позволивший несовершеннолетним употреблять алкоголь мужчина наказан в уголовном порядке

Пярнуский уездный суд признал виновным молодого человека, позволившего на праздновании дня рождения употреблять алкоголь несовершеннолетним, и наказал его условным штрафом.

Суд признал 23-летнего мужчину виновным в склонении несовершеннолетних к употреблению алкоголя и назначил ему условное денежное взыскание в размере 1440 евро, передает новостной портал ERR.

Суд назначил мужчине испытательный срок - полтора года. Также мужчине придется заплатить судебные издержки в размере 777 евро.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, мужчина в феврале прошлого года организовал в Рапламаа празднование дня рождения девушек, которым исполнилось по 16 лет.

Будучи ответственным за организацию праздника, мужчина позволил гостям в возрасте от 13 до 16 лет доставать и употреблять как крепкие, так и легкие алкогольные напитки.

Летом того же года мужчина употреблял в своем доме алкоголь с двумя несовершеннолетними и не препятствовал тому, чтобы они пили пиво и сидр.

"Если взрослый организовывает праздник, на котором позволяет употреблять несовершеннолетним как водку и ром, так и пиво с сидром, то это не только заслуживает осуждения, но и наказывается в уголовном порядке", - говорит прокурор Мильви Пруус.

Склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя является уголовно наказуемым деянием, которое наказывается денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года.

Суд рассматривал это уголовное дело в рамках согласительного производства.