Зюлейха Измайлова стала кандидатом в мэры Таллинна от "Зеленых Эстонии"

Партия "Зеленые Эстонии" утвердила официальным кандидатом в мэры Таллинна своего председателя Зюлейху Измайлову.

Первые номера избирательных округов еще не утверждены. "Это вопрос ближайшего времени. Скоро всё выяснится", - сказала Измайлова в интервью ERR.

Кандидат в мэры был выбран на собрании совета уполномоченных партии. Помимо Измайловой, желание стать кандидатом на пост столичного градоначальника выразил член правления партии Олев-Андрес Тинн.

В ходе заказанного новостной редакцией ERR у фирмы Turu-uuringute AS опроса Измайлову будущим мэром Таллинна видит 1% респондентов.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября. "Зеленые Эстонии" идут своим списком только в Таллинне.

Официальных кандидатов на пост мэра ранее представили центристы (Таави Аас), соцдемы (Райнер Вакра), реформисты (Кристен Михал) и EKRE (Мартин Хельме).