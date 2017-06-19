Полиция опознала занимавшегося самоудовлетворением в автобусе Таллинн - Локса мужчину

Полиция установила личность мужчины, который 3 июня в автобусе Таллинн-Локса занимался самоудовлетворением на глазах у других пассажиров.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

"Спасибо людям, с помощью которых полицейские получили информацию об этом мужчине. Его личность установлена", - сообщил пресс-секретарь Сейко Куйк.

Теперь полиция просит всех, рядом с которыми изображенный на фото мужчина вел себя неподобающим образом, позвонить по телефонному номеру 5229016 или написать на адрес электронной почты kalev.kuuspalu@politsei.ee.