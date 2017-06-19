ВИДЕО ГОЛОВ: "Инфонет" разгромил нарвский "Транс"

В понедельник, 19 июня, стартовал 17-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Таллиннский "Инфонет" в родных стенах взял верх над нарвским "Трансом" - 4:1.

Уже к восьмой минуте хозяева повели в счете 2:0. Оба мяча забил Альберт Проза, который упрочил лидерство в гонке бомбардиров. Теперь на его счету 17 голов.

На 54-й минуте Илья Ферапонтов отквитал один мяч. На 62-й минуте Павел Дымов сделал счет 3:1 в пользу "Инфонета". А в концовке вышедший на замену Владимир Воскобойников установил окончательный результат.

Благодаря победе идущий четвертым "Инфонет" набрал 27 очков и на три очка оторвался от "Транса".