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ФОТО и ВИДЕО: в центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон, нападавший погиб ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
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В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся. Виновник аварии погиб, заявило министерство внутренних дел Франции.

В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских или гражданских не пострадал, передает Русская служба "Би-би-си".

В настоящее время ситуация находится под контролем, утверждают в полиции. Автомобиль, протаранивший полицейский фургон, проверяют взрывотехники.

Расследование инцидента на Елисейских полях поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.

Агентство Франс-пресс и телеканал BFM-TV сообщают, что в машине виновника аварии были найдены автомат Калашникова, патроны и газовый баллон. 33-летний водитель, чье имя не называется, попадал ранее в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист.

Экстремистская группировка "Исламское государство" заявила, что нападавший был одним из ее бойцов.

Редактор: Виктор Сольц

фургонпарижзлоумышленник


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