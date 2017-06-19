Из-за переменчивой погоды в Таллиннском ботаническом саду пострадали магнолии

Переменчивая погода сыграла злую шутку с экзотическими обитателями Таллиннского ботанического сада. Особенно пострадали магнолии - дальневосточные неженки, которые также являются древнейшими растениями нашей планеты.

Магнолия - одно из самых древних деревьев нашей планеты. Считается, что этими нежными цветками любовались еще динозавры. В природе насчитывается порядка 120 видов магнолий, в Таллиннском ботаническом саду - их вместе с гибридами 15, передает "Актуальная камера".

Для этой дальневосточной неженки наш переменчивый климат оказался губителен.

"Особенность дальневосточных растений заключается в том, что они сразу реагируют на первую волну тепла и рано начинают свою жизнедеятельность. В этом году случилось так, что листья уже начали распускаться, и тут ударили заморозки. В итоге их естественный рост затормозился, и они не смогли нормально развиваться", - говорит дендролог Олев Абнер.

Кроме магнолии, пострадали и некоторые другие деревья.

"Вот здесь за углом у нас чозения - один из редчайших представителей семейства ивовых в нашей коллекции. У нее только несколько почек выжили, теперь она три года восстанавливаться будет. Выживет, но какое-то время будет выглядеть не очень хорошо", - добавляет Абнер.

Тем не менее многим экзотическим растениям удается приноровиться к нашим суровым погодным условиям.