Актуальная камера 19.06.2017 (20:00)

В youtube опубликовали видео бегущего по улице Пушкина медведя. Видеокамера отеля "Ингер" зафиксировала дикого зверя 19 июня в районе трех часов ночи.
Бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, который на прошлой неделе предстал перед судом, не исключил своего участия в муниципальных выборах.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.