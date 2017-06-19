Силламяэский "Калев" благодаря Владиславу Чурилкину отобрал очки у "Левадии"

В матче 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу силламяэский "Калев" на своем поле сыграл вничью с таллиннской "Левадией".

Силламяэсцы переживают не лучшие времена. Команду покинули Максим Липин, Денис Малов, Михай Туркан, Касим Айдара, Миндаугас Калонас и Даниил Ратников.

Зато "Калев" усилил 28-летний Владислав Чурилкин, который последнее время сделал ставку на футзал. Выступал за "Анжи" и "Аугур Энемат", постоянно привлекался в сборную Эстонии. В национальном первенстве по футболу в высшем дивизионе последний раз играл аж в 2009 году, когда выступал за таллиннский "Калев". Вторую половину сезона 2008 года провел в силламяэском "Калеве". А начинал карьеру как раз в "Левадии", однако за первую команду ему не удалось поиграть.

На 47-й минуте именно Чурилкин открыл счет в матче. "Левадии" удалось уйти от поражения на 70-й минуте, когда отличился Римо Хунт.

Столичный клуб потерял важные очки. С 43 баллами подопечные Игоря Принса занимают второе место, отставая от лидирующей в чемпионате "Флоры" уже на четыре очка.

Силламяэсцы с 13 баллами находятся на восьмой позиции.