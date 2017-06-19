В Нарве прошли соревнования авиамоделистов

В Нарве авиамоделисты мерились скоростью, высотой и умением. В приграничном городе соревнования прошли уже в шестой раз.

Открытое первенство Эстонии в классе радиоуправляемых моделей воздушного боя собрало как эстонских моделистов, так и их российских коллег, передает "Атуальная камера".

Если в первый день к самолетам предъявлялось лишь одно требование - объем двигателя, то во второй день прошли соревнования в классе моделей полукопий самолетов времен Второй мировой войны. Этот вид радиобоя проводится в рамках всеевропейского движения и является одним из этапов еврокубка.

По итогам соревнований россиянин Михаил Голубков вновь завоевал первое место, вторым стал Геннадий Гусев из Йыхви, третьим - таллиннец Янно Поом.