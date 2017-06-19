"Флора" обыграла "Нымме Калью" и упрочила лидерство ({{commentsTotal}})
В матче 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Флора" на таллиннской "А.Ле Кок Арене" одолела "Нымме Калью" со счетом 2:0 и упрочила лидерство.
Дублем отметился Рауно Саппинен, забивший в каждом тайме по мячу.
"Флора", набрав 47 очков, увеличила отрыв от идущей второй "Левадии" до четырех баллов. "Нымме Калью" с 36 очками остался на третьей позиции.
Напомним, что ранее "Левадия" сыграла вничью с силламяэским "Калевом" (1:1), а "Инфонет" разгромил нарвский "Транс" - 4:1.
Редактор: Виктор Сольц