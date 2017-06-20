В Ида-Вирумаа в ДТП по вине пьяного водителя пострадали три человека

В ночь на вторник в волости Вайвара Ида-Вируского уезда в результате ДТП с пьяным водителем за рулем пострадали трое молодых людей.

Об этом сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 01:16 на 197-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Хийеметса.

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина выехал на своем автомобиле Volkswagen Bora на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Audi 80.

В результате аварии 20-летний водитель Audi, а также находившиеся в этой машине 21-летняя девушка и 21-летний молодой человек были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.