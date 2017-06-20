Отпущенный из северокорейской тюрьмы американский студент скончался в США

23-летний американский студент Отто Уормбир, проведший 15 месяцев в тюремном заключении в Северной Корее, умер в США.

Об этом говорится в заявлении семьи Уормбира, передает Би-би-си.

Уормбира доставили в США в состоянии комы 13 июня и положили в больницу города Цинциннати в штате Огайо.

Президент США Дональд Трамп осудил жестокость северокорейского режима в связи со смертью Уормбира.

"Судьба Отто лишь укрепляет приверженность моей администрации задаче предотвращения подобных трагедий невинных людей. Людей, страдающих от режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство", - заявил Трамп.

16 марта прошлого года Вомбиер был приговорен к 15 годам заключения. Он прибыл в Северную Корею 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Как было установлено, ночью 1 января он пробрался в служебное помещение пхеньянской гостиницы"Янгакто", предназначенной для иностранных туристов, и сорвал со стены вывешенный там политический плакат, передает Lenta.ru.

Американец полностью признал свою вину и заявил, что стал "жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР".

В середине июня Вомбиер был отпущен "из гуманитарных соображений".