Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды

Во вторник и в среду глава правительства Юри Ратас в рамках подготовки к председательству Эстонии в ЕС совершит официальные визиты в Люксембург и Нидерландами, где встретится с премьер-министрами этих стран, а также с премьером Бельгии.

Кроме того, во вторник в Люксембурге Юри Ратас намерен подписать соглашение, которое позволит Эстонии хранить в в этом государстве копии важных эстонских баз данных и регистров, передает служба новостей "Радио 4".

Соответствующее решение о хостинге данных и инфосистем за пределами страны правительство Эстонии одобрило на своем заседании в минувший четверг, 15 июня.

Напомним, что данное соглашение между странами фиксирует их права и обязанности, необходимые для защиты данных и инфосистем Эстонии.