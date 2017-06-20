Из-за сильного ветра компания Linda Line отменила во вторник все свои рейсы

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все назначенные на вторник, 20 июня, рейсы.

По сообщению фирмы, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море.

Суда не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.

Служба новостей "Радио 4" отмечает, что сильный ветер во вторник нарушил и паромное сообщение внутри страны.

По сообщению компании Kihnu Veeteed, погодные условия могут помешать выходу парому Kihnu Virve на линию сообщения материка с островом Кихну, кроме того, вероятнее всего будет нарушено расписание на линии Сыру - Трийги между островами Сааремаа и Хийумаа.