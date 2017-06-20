В мае грузооборот портов Эстонии вырос на 17% ({{commentsTotal}})
В мае этого года порты Эстонии перевалили в общей сложности 3,25 млн тонн грузов, что на 17% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
По сравнению с апрелем в мае грузооборот вырос на 13%, следует из свежих данных Департамента статистики.
В мае было погружено на суда в общей сложности 2,025 млн тонн и разгружено 1,226 млн тонн грузов.
За пять месяцев этого года грузооборот портов составил 15 млн тонн.
Редактор: Сергей Михайлов