В мае в Эстонии выросло как производство, так и потребление электроэнергии ({{commentsTotal}})
Потребление электроэнергии в Эстонии выросло в мае на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 651 гигаватт-часа.
Об этом во вторник, 20 июня, сообщило предприятие Elering, отметив, что на фоне роста потребления производство электроэнергии в мае выросло еще более заметно - на 66% до 1018 ГВтч.
Таким образом энергетический баланс Эстонии в мае был положительным - показатели производства на 367 гигаватт-часов превысили показатели потребления.
Произведенная в Эстонии электроэнергия экспортировалась в основном в Финляндию.
Редактор: Сергей Михайлов