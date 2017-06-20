В мае в Эстонии выросло как производство, так и потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Эстонии выросло в мае на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 651 гигаватт-часа.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщило предприятие Elering, отметив, что на фоне роста потребления производство электроэнергии в мае выросло еще более заметно - на 66% до 1018 ГВтч.

Таким образом энергетический баланс Эстонии в мае был положительным - показатели производства на 367 гигаватт-часов превысили показатели потребления.

Произведенная в Эстонии электроэнергия экспортировалась в основном в Финляндию.