ФОТО: На месте происшествия возле мечети в Лондоне люди собрались на общую молитву

В понедельник вечером религиозные лидеры и простые граждане собрались возле мечети в районе парка Финсбери в Лондоне, где накануне утром в прохожих мусульман врезался фургон.

Во время общей молитвы люди приносили цветы и плакаты с такими слоганами как "все вместе против терроризма!".

Мэр Лондона Садик Аман Хан присоединился к общей молитве и сказал, что Лондон не позволит таким атакам разобщить жителей страны.

В понедельник утром белый фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан. В результате происшествия пострадало 11 человек, 9 из которых были доставлены в больницу. Ранее сообщалось о погибшем в результате аварии мужчине, однако по всей вероятности, причиной его смерти стали его проблемы со здоровьем, передают Би-би-си и err.ee.

Злоумышленником, направившим фургон на толпу у мечети в Лондоне, оказался Даррен Осборн из Кардиффа. По мнению полиции, мужчина действовал в одиночку. Ранее он не был известен спецслужбам.