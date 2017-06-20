Офис индийского концерна HCL Technologies в Таллинне пустует

Индийский ИТ-концерн HCL Technologies, который полтора года назад с большим апломбом пришел в Эстонию, испытывает трудности – офис предприятия стоит полупустой, и работы практически нет, однако предприятие сворачивать свою деятельность не планирует, сообщило во вторник издание Postimees.

Оборот компании составляет около семи млрд долларов. Таллиннский офис должен был стать одним из важных региональных центров концерна со 100 специалистами. Предполагалось, что вслед за HCL в Эстонию придут и другие индийские гиганты.

Руководитель отдела финансирования HCL в Европе Судип Лахири заявил, что, несмотря на то, что офис стоит полупустым, фирма не собирается покидать Эстонию. По его словам, сейчас у фирмы просто нет заказов, которые можно было бы выполнять в Таллинне. Лахири дал понять, что HCL открыл офис в Таллинне, чтобы продавать скандинавским банкам и финансовым учреждениям программное обеспечение. Однако поскольку планы крупных клиентов концерна изменились, таллиннский офис остался без работы.

По его словам, один крупный проект фирме все-таки удалось претворить в жизнь. Он был связан с заказом одного предприятия, предоставляющего автомобили в лизинг. Над проектом работали 25 специалистов, все индийцы. Местных специалистов предприятие взять на работу просто не успело.

"Это просто реалии бизнеса. Я бы не сказал, что мы тут провалились. Нужно быть готовым к тому, что на новом рынке могут быть проблемы, а для достижения успеха потребуется время", - отметил Лахири.