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Депутаты Рийгикогу против дополнительных выходных на государственные праздники ({{commentsTotal}})

Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них.
Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них. Автор: Scanpix/AFP
Эстония
Эстония

В Рийгикогу обратилось более тысячи человек с предложением сделать дополнительные выходные, если государственные праздники выпадают на выходные дни. Это предложение парламентарии не поддержали. Однако конституционная комиссия пришла к мнению, что объявление второго дня Пасхи государственным праздником необходимо обсудить дополнительно. Обсуждение пройдет осенью нынешнего года.

Конституционная комиссия ийгикогу обсудила дополнительные государственные праздники. По мнению председателя комиссии Марко Померантса, в начале осенней сессии необходимо созвать представителей фракций, чтобы составить общее мнение по этому вопросу.

"Поскольку мнения относительно объявления второго дня Пасхи государственным праздником в Рийгикогу не совпадают, нам еще предстоит активно поработать, чтобы достичь какой-либо ясности. Есть также предложение, согласно которому новый выходной в календаре не появится, но сам праздник в Эстонии будет отмечаться. Предоставление дополнительного выходного в случае, если государственный праздник выпадает на выходные, конституционная комиссия не поддержала", – сказал Марко Померантс.

Яак Мадисон добавил, что почти во всех государствах-членах ЕС второй день Пасхи является выходным днем. Он не видит причин, почему то же самое нельзя сделать в Эстонии. По мнению Мадисона, сдвиг выпадающих на выходные дни государственных праздников на рабочие дни необходимо обсудить дополнительно. И в этом вопросе также можно почерпнуть опыт у других государств.

Коллективное обращение Урмаса Амбура "Добавим государственный праздник. Добавим выходной, если государственный или национальный праздник выпадает на выходные" собрало более тысячи подписей. В обращении предлагается сделать следующий рабочий день после праздника, выпавшего на выходной день, выходным, и сделать второй день Пасхи государственным праздником. 

В действующем Законе о праздничных и знаменательных датах в Эстонии предусматривается 11 государственных праздников. Это: новый год, Страстная пятница, первый день Пасхи, День весны, первый день Троицы, День победы, Иванов день, День восстановления независимости, канун Рождества, первый день Рождества и второй день Рождества. Помимо этого, законом установлен один национальный праздник – День независимости.

Большинство государственных праздников Эстонии совпадает с праздниками, установленными другими государствами-членами ЕС. Исключение составляет второй день Пасхи, который по ЕС, как правило, является государственным праздником. В этом году на выходной день в Эстонии приходится четыре праздника, назначенных на определенные даты.

Редактор: Артур Тооман

государственные праздники эстонии


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Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них.Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них.

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