В среду, 21 июня, в матче группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики играет против национальной команды Новой Зеландии.

Прямая трансляция с сочинского стадиона "Фишт". Комментируют матч журналист ERR Алексей Маргиев и главный тренер сборной Эстонии по футзалу, технический директор столичного футбольного клуба "Инфонет" Дмитрий Скиперский.

В первом туре группового турнира Новая Зеландия со счетом 0:2 проиграла России, а мексиканцы ушли от поражения в поединке с португальцами - 2:2.

В октябре прошлого года футболисты Новой Зеландии уступили сборной Мексики в товарищеской встрече - 1:2.

По оценке букмекеров, в среду в Сочи мексиканцы одержат более уверенную победу - с разницей как минимум в два мяча.

NB! Трансляция поединка будет доступна только на территории Эстонии.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: