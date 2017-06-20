В Таллинне зафиксированы случаи нападения собак на людей

В этом году были зафиксировано несколько случаев нападения собак на людей. Муниципальная полиция получает жалобы на поведение собак и владельцев в общественных местах и просьбы помочь в разрешении конфликтов. Всего В 2016 году МуПо было возбуждено 68 дел, связанных с нарушением правил содержания домашних животных. В 38 случаях владельцев оштрафовали. МуПо напоминает, что в случае подобного конфликта, стоит обратиться к оперативному дежурному по телефоу 14410. Комментирует эту новость главный инспектор Муниципальной полиции Павел Бойцов.