В Старом Таллинне с 23 июня изменятся правила парковки

В Старом Таллинне больше не надо будет переставлять автомобили с одной улицы на другую в выходные дни, чтобы освободить проезжую часть для уборки. Новые правила парковки начнут действовать с 23 июня.

Таллиннский коммунальный департамент попросил Таллиннский транспортный департамент о таком изменении, поскольку современные технологические решения позволяют уборку улиц Старого города в выходные дни по ночам без того, чтобы этому мешали припаркованные на улице транспортные средства, сообщает портал "Столица".

Зимний режим парковки будет продолжать действовать с 15 ноября по 30 марта. Но и его Транспортный департамент имеет возможность при необходимости изменять. Об изменениях жителей оповестят отдельно.