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Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически ({{commentsTotal}})

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Разное

Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.

По словам Дениса, сейчас в моде так называемые уставшие локоны, чтобы был эффект распущенной укладки. Именно такую прическу Коваленко сделал в прямом эфире редактору и ведущей передачи "Великолепная четверка" на "Радио 4" Юлии Лукашенкиной.

"Сейчас тренд — корни без объема и распущенные концы — только середина накручена. Это выглядит очень естественно, а за счет использования дополнительных стайлинговых средств мы можем сделать прическу более объемной или более приспущенной. Или же придать ей мокрый вид, что тоже снова стало модно. Такую прическу можно носить утром, а также пойти с ней вечером в ресторан", - рассказал Коваленко.

Как отмечает стилист, в моде также немного припудренные прически, когда в волосах, нет нарочитого блеска, а они наоборот немножко матовые. Для получения такого результата парикмахер зачастую использует сухие шампуни.

"Сухие шампуни дают волосам плотность и дополнительный объем", - отметил он.

А для освежения головы стилист все же советует использовать сухие шампуни только в том случае, если правда нет возможности помыть голову.

Кроме того, Коваленко отметил такую тенденцию, как контурирование, которое ранее использовалось лишь в макияже.

"С помощью окраски и стрижки мы пытаемся контурировать лицо. Если оно очень круглое, то делаются вытянутые прически. Лицо также меняют с помощью окраски: более темные цвета уменьшают объем лица, а более светлые — увеличивают. Так что мы тоже можем работать как скульпторы", - отметил стилист.

Разноцветные волосы для молодежи вполне уместны

"Напыщенность и искусственность на волосах отходит, - говорит Денис, - Дома и корабли на головах присутствуют только как арт-объект. Теперь наша мода диктует что-то более натуральное. Уже нет кричащих ярких красок и все тренды берут начало от чего-то натурального и естественного".

Исключение составляет разве что молодежь, которая красит волосы в зеленые - розовые - синие цвета. Однако стилист считает, что в данном случае это вполне уместно.

"Для молодежи нет никаких границ — можно хоть налысо бриться, хоть ставить себе дреды. Когда как не в этом возрасте попробовать себя во всем. Для молодежи это уместно, ей не нужно выглядеть серьезно на работе или на встречах", - отметил Коваленко.

Редактор: Дина Малова

Источник: Радио 4

денис коваленкостилистпарикмахермода на прически


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Денис КоваленкоДенис Коваленко
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически

Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.

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