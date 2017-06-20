Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт отказалась от участия в теннисном турнире под эгидой WTA на Мальорке.
Во вторник, 20 июня, в поединке первого круга турнира 21-летняя эстонка должна была сыграть против 34-летней итальянки Роберты Винчи.
Однако в последний момент Контавейт решила отказаться от участия в соревнованиях.
"Позади трудная неделя. Посоветовавшись с физиотерапевтом, мы решили отказаться от участия в турнире на Мальорке и дать отдохнуть моему телу", - объяснила Анетт Контавейт.
Напомним, что на прошлой неделе она выиграла турнир в Нидерландах.
В начале июля Контавейт сыграет на главном травяном турнире года - Уимблдоне.
Редактор: Сергей Михайлов