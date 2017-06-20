Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Эстонии Арсену Мардалейшвили за шпионаж

Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Эстонии Арсену Мардалейшвили, осужденному за шпионаж против России. Приговор, 11 лет заключения в колонии строгого режима, вступил в законную силу.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно". В пресс-службе Верховного суда сообщили, что в резолютивной части решения апелляционной коллегии по уголовным делам записано: "приговор в отношении Мардалейшвили оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения".

До сих пор, после вынесения приговора в суде первой инстанции, осужденный находился в следственном изоляторе "Лефортово". Но теперь, после того как приговор вступил в силу, Мардалейшвили в ближайшее время должен быть этапирован к месту отбывания наказания, сообщает "Российская газета".

Задержали Мардалейшвили в мае 2016 года, а приговор ему был вынесен 3 апреля 2017 года. Его признали виновным по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") и приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Как ранее писал rus.err.ee, по данным российских спецслужб, Мардалейшвили по заданию эстонской Полиции безопасности (КаПо) целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о российской армии.

В ФСБ отметили, что утечка сведений военного характера за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Уроженец Чукотки Арсен Мардалейшвили - эстонский серопаспортник. До 2010 года он был членом организации "Ночной дозор" и руководил ее отделением в Кохтла-Ярве. Мардалейшвили также выступал с предложением создать спортивно-патриотический клуб для русского населения в Эстонии.

Согласно данным Судебного регистра, в 2013 году он был приговорен к семи дням ареста за оборот наркотических и психотропных веществ в малом объеме.