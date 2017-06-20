Международный центр оборонных исследований в Эстонии возглавит Свен Сакков

Председатель совета Международного центра оборонных исследований, канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов сказал, что Сакков должен продолжить дальнейшее развитие центра. "Центр оборонных исследований - сильная и авторитетная организация. В этом направлении и необходимо развиваться дальше. Предыдущий опыт работы Свена Саккова дает основание предположить, что он укрепит исследовательский центр", сообщает ERR.

Должность руководителя Международного центра оборонных исследований освободилась после того, как Юри Луйк возглавил Министерство обороны Эстонии.

Международный центр оборонных исследований был учрежден в 2006 году, его возглавила Кадри Лийк. С августа 2011 года центром руководил Мартин Хурт, с марта 2012 года - американский дипломат Мэтью Брайза, с 2015 по 2017 год центром руководил Юри Луйк.