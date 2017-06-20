30 июня в Таллинне начнется Молодежный праздник песни и танца

C 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XII Молодежный праздник песни и танца, темой которого в этом году станет связь молодого поколения с родной землей.

Девиз праздника 2017 года - "Я остаюсь" - подчеркивает связь молодого поколения с родиной, культурой и предыдущими поколениями. Этот праздник проходит в то время, когда народ Эстонии снова обращаемся к своим корням, чтобы почерпнуть мудрость и силы для сохранения и передачи знаний и опыта предков.

По словам главного дирижера XII молодежного праздника песни Хели Юргенсон, певческие праздники для молодежи и школьников появились 55 лет назад благодаря эстонскому хоровому дирижеру и педагогу Хейно Кальюсте. К настоящему моменту они стали неотъемлемой частью традиции певческих праздников.

Репертуар этого года определила концепция Вейко Тубина и Расмуса Пуури "Молодые корни", основная цель которой – привлечь молодых руководителей хоров и дать им возможность получить первый опыт дирижирования в рамках певческих праздников. Таким образом, в этом году дебютируют 17 молодых дирижеров, а на сцену выйдут более 40 тысяч юношей и девушек в возрасте от 7 до 27 лет, рожденных уже в независимой Эстонии.

Наряду со старыми и хорошо известными песнями, в числе которых "Ta lendab mesipuu poole" , "Oh laula ja hõiska" и "Mu isamaa on minu arm" прозвучат и новые мотивы – произведения Кадри Вооранд, Ээвы Талси и Мари Юргенс, Расмуса Пуури.

Главный дирижер XII молодежного праздника песни и танца — Хели Юргенсон, постановщик — Маргус Тоомла.

Песенные мероприятия будут проходить на Певческом поле, а танцевальные — на стадионе "Калев"

С программой праздника можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Праздник будет транслироваться на ETV+ 1 и 2 июня, следите за информацией в программе телеканала.