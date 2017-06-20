Юрген Зопп не смог завершить матч на турнире во Франции ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп не сумел завершить матч на теннисном турнире ATP Challenger во французском Блуа с призовым фондом 43 000 евро.
Во вторник, 20 июня, в матче стартового раунда Зопп (ATP 479) встречался с посеянным на турнире под первым номером представителем Боснии Дамиром Джумхуром - 94-й ракеткой мира.
В первом сете Зопп уступил 4:6, а во втором при счете 1:2 отказался от дальнейшего продолжения борьбы.
В общей сложности соперники провели на корте один час.
В основную сетку турнира в Блуа Юрген Зопп пробился через квалификацию.
Редактор: Сергей Михайлов