Николай Новоселов получит от Таллинна 1800 евро

Мэрия Таллинна намерена выделить из резервного фонда 2500 евро, чтобы премировать бронзового призера чемпионата Европы по фехтованию Николая Новоселова и его тренеров.

Как следует из проекта постановления, которое горуправа собирается утвердить в среду, 21 июня, сам Новоселов получит 1800 евро, его наставнику Игорю Чикиневу выделят 500 евро, а помощнику тренера Пеэтеру Нелису - 200 евро.

В индивидуальном турнире шпажистов на завершившемся в Тбилиси чемпионате Европы Николай Новоселов дошел до полуфинала, в котором уступил будущему золотому медалисту Яннику Борелю - 10:15.

Поскольку регламент турнира не предусматривал матча за третье место, то Николай Новоселов автоматически завоевал бронзовую медаль.