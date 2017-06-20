В период председательства Эстонии в ЕС в аэропорт надо отправляться раньше

В связи с начинающимся 1 июля председательством Эстонии в Европейском союзе в Таллинне ожидается много зарубежных гостей, поэтому отправляться в Таллиннский аэропорт необходимо будет заблаговременно — ведь все действия будут отнимать больше времени, чем обычно, и вдобавок к контролю безопасности, больше времени будет занимать и поездка в аэропорт, напоминает Страховая компания банка Swedbank.

Несмотря на то, что от центра города до аэропорта всего 4 километра, и что туда регулярно ходит городской транспорт, а также имеется хороший доступ для такси, во время председательства Эстонии в ЕС необходимо запастись дополнительным временем.

"Очень многие пассажиры в связи с удобным расположением аэропорта и хорошо организованной проверкой безопасности привыкли приезжать в аэропорт примерно за час до вылета. Если check-in выполнен через интернет, люди чувствуют себя очень уверенно, приезжая в аэропорт даже непосредственно перед началом посадки. Но теперь нужно будет поменять свои обычные привычки во избежание опоздания на самолёт. Ведь это может испортить отпуск или сорвать важную деловую поездку", – отметил руководитель сферы страхования имущества Swedbank Каспар Каур.

"В связи с перемещением зарубежных гостей по направлению из аэропорта в центр города, могут возникать задержки в движении, кроме того, будут усилены меры безопасности, и время прохождения контроля может увеличиться. Эти обстоятельства необходимо будет учитывать", – добавил Каур.

Отправляясь в поездку, важно выбрать страхование путешествий с хорошей защитой на случай разного рода неожиданностей. Однако надо иметь в виду, что дополнительные расходы, возникшие из-за ошибок планирования времени, страхование путешествий не компенсирует.

"Стоит всегда прислушиваться к рекомендациям аэропорта относительно того, за сколько времени до вылета надо быть на месте. В большинстве случаев в условиях страхования путешествий указано, что затраты, связанные с неправильным планированием поездки, не компенсируются. Это означает, что если пассажир не попал на самолёт из-за того, что запас времени после его прибытия в аэропорт оказался недостаточным, то страховая компания не сможет ему помочь в приобретении новых билетов", – подчеркнул Каур.

Таллиннский аэропорт на своём сайте рекомендует приезжать на место за два часа до вылета.