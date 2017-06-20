Столичная "Левадия" примет ирландский "Корк" в Пярну

"Встреча пройдет в четверг, 29 июня, на Приморском стадионе в Пярну и начнется в 18:30. Перенос игры в летнюю столицы обусловлен занятостью стадиона "Кадриорг" в Таллинне", - сообщил официальный сайт "Левадии".

"Поскольку на "Кадриорге" 29 июня состоится какое-то мероприятие, а "Нымме Калью" в тот же день проведет свой еврокубковый матч на "А. Ле Кок Арене", то нам пришлось искать стадион за пределами Таллинна", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

По его словам, столичный клуб просил у УЕФА разрешения провести матч в Таллинне 27 июня, но Союз европейских футбольных организаций это ходатайство не удовлетворил.

"Но мы все еще пытаемся урегулировать этот вопрос при помощи Эстонского футбольного союза. Если решение УЕФА о проведении матча в Пярну все же будет окончательным, то рассмотрим возможность организации транспорта для наших болельщиков", - добавил Парейко.

Приморский стадион в Пярну был открыт летом прошлого года. Его трибуны вмещают 1500 зрителей.