ФОТО: Во время Средневекового фестиваля Нарвский замок на два дня вернулся в 1346 год

В Нарвском замке прошел Средневековый фестиваль, в котором приняли участие реконструкторы из петербургского клуба "Тевтонский орден".

Средневековый фестиваль проходил в Нарве 24 и 25 июня на территории Нарвского замка, где зрители окунулись в атмосферу 1346 года, когда между королем Дании и Немецким орденом был подписан договор о продаже замка.

В рамках фестиваля прошли пешие и конные бои рыцарей, а также состязания по стрельбе из лука.