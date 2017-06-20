Тевтонцы из Петербурга приедут на ристалище в Нарву

В Нарвском замке пройдет Средневековый фестиваль, в котором примут участие реконструкторы из петербургского клуба "Тевтонский орден".

Средневековый фестиваль пройдет в Нарве 24 и 25 июня на территории Нарвского замка, где зрители окунутся в атмосферу 1346 года, когда между королём Дании и Немецким орденом был подписан договор о продаже замка.

В рамках фестиваля состоятся пешие и конные бои рыцарей. Пройдут состязания по стрельбе из лука. Выступят менестрели.