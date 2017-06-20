ФОТО и ВИДЕО: в Музее Банка Эстонии отметили 25-летие кроны

Сегодня исполняется 25 лет со дня введения в оборот эстонской кроны. В далеком 1992 году новую валюту вводили по курсу 1 крона к 10 рублям, и по такому курсу было позволено менять только 1500 рублей. "Актуальная камера" рассказала о том, какие воспоминания остались у тех, кто стоял у истоков реформы и что покупали на свои первые кроны жители Эстонии..

Нынешний президент Банка Эстонии Ардо Ханссон стоял у истоков денежной реформы 92 года. По его словам, инфляция накануне реформы просто зашкаливала.

"В январе 1992 года инфляция составляла 90% в месяц. Цены удваивались каждый месяц. Самый тяжелый период был в декабре 91 года, когда везде царил дефицит. В те времена, если пересчитывать по официальному курсу, средняя зарплата была ниже 10 евро", - вспоминает президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

Поменять рубли на кроны можно было по курсу 1 к 10 и лишь полторы тысячи рублей. Все, что было сверх этого, менялось по курсу 1 к 50. Ханссон вспоминает, что на свои первые кроны он купил себе синий берет.

В честь 25-летия кроны Банк Эстонии запустил памятную кампанию "Тур кроны", в ходе которой будут проводится викторины, связанные с общественными деятелями и зданиями, изображенными на купюрах. Актер Пеэтер Луйкмель, который в рамках викторины играет просветителя и богослова Якоба Хурта с 10-кроновой купюры, вспоминает основную дилемму того времени.

"Ты шел в магазин, думал, что же купить и оказывался у хлебной полки. Думал, что же все-таки купить - целый хлеб или половинку. Я взял половинку. Потом сказали, что в Таллинне в тот день очень здорово продавался хлеб. То есть, таких людей, которые покупали хлеб, было много. Это было чувство свободы. Что нет больше талонов, в магазине можно все купить. Не нужно иметь валюту", - рассказал актер Пеэтер Луйкмель.

Директор музея Банка Эстонии вспоминает, что 25 лет назад могли приобрести жители страны, у которых после реформы оказалось в среднем 150 крон на одного человека.

"Довольно высокие цены, казалось. Если кто-то хотел торжественно отметить денежную реформу и пойти в ресторан гостиницы "Палас", то цена второго блюда начиналась с 50 крон. 80 крон стоил билет на паром Таллинн-Хельсинки", - поделилось воспоминаниями директор Музея Банка Эстонии Трийн Сийнер.

Сумма в 150 крон, которую меняли в расчете на 1 резидента страны, была обусловлена тем, что вся рублевая масса постсоветского пространства могла хлынуть сюда и обвалить денежную реформу. За 3 дня в июне 92 года в оборот было запущено почти 600 миллионов крон.

По всей Эстонии 25-летие кроны отмечается в девяти музеях. В музее Банка Эстонии мероприятие открыли Лидия Койдула, Карл Роберт Якобсон и Якоб Хурт.

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