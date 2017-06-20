НАТО проследит за учениями России, Белоруссии и Китая близ литовской границы

НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений вблизи стран Балтии, включая совместные учения с Белоруссией и Китаем, заявил во вторник находящийся в Литве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщило во вторник литовское бюро BNS отметив, что глава альянса призвал к обеспечению прозрачности при проведении в конце июня совместных учений в Балтийском море военных кораблей России и Китая, а также предстоящих в сентябре учений России и Белоруссии "Запад".

Китайские СМИ в понедельник сообщили о том, что в скором времени три военных корабля примкнут к российским кораблям и вместе проведут учения близ Санкт-Петербурга и Калининградской области. Сообщается, что в них будут задействованы и китайские вертолёты.

Столтенберг рассказал журналистам, что альянс внимательно следит за всей военной деятельностью вблизи территориальных вод НАТО.

Россия и Китай совместные учения Joint Sea готовят поочерёдно с 2012 г., но некоторые наблюдатели обратили внимание, что на этот раз они пройдут в Балтийском море накануне визита лидера США в Польшу.

"Мы намерены очень внимательно следить за проведением учений "Запад"... Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с Венским документом обеспечить прозрачность и прогнозируемость. Так мы работаем в формате Совета НАТО-Россия, чтобы у нас было больше прозрачности как в военных мощностях, так и в отношении учений. Это важно всегда, но особенно в настоящее время, когда мы видим большой военный контингент близ границ нашего региона", - указал глава НАТО.

Литовская военная разведка утверждает, что в ходе "Запада" Россия и Белоруссия будут имитировать военный конфликт с НАТО, поэтому возможны провокации на границе.

На совместной пресс-конференции президент Даля Грибаускайте сказала, что укрепившая военные мощности в Восточной Европе НАТО продемонстрировала решимость обеспечить отражение и оборону, но Литва будет стремиться к ещё более быстрому принятию решений и к усилению сил воздушной обороны в регионе.