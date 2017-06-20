В России вышла новая книга о группе "Лениниград"

На презентации книги, посвященной одному из самых ярких феноменов современной российской культуры - группе "Ленинград", ее лидеру Сергею Шнурову пришлось неоднократно заверять журналистов, что секрет популярности группы - не только и не столько в нецензурной лексике, передает "Актуальная камера".

Это уже вторая книга, посвященная творчеству самой популярной российской группы 2000-х. Сергей Шнуров известен своим непростым характером, он дважды распускал группу, а затем вновь собирал ее. Зачем?

"Всегда по разным причинам. Но вообще я не стесняюсь этого и даже на плакатах пишу - "снова живы для наживы". По коммерческим соображениям. Если что-то не продается, значит это просто на**й не нужно", - рассказал музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Здоровый цинизм лидера лишь добавляет группе популярности. По мнению музыкальных критиков, "Ленинград" по популярности уже приближается к президенту страны.

"Главной звездой является сама российская власть, Владимир Путин. Других звезд такого же масштаба эта система не предусматривает. Следовало бы задаться вопросом - почему у Шнура, у Шнурова есть какое-то поле свободы, более широкое, чем у других поп-музыкантов. Почему, в конце концов, он позволяет себе материться, и никто его не преследует", - спрашивает Андрей Архангельский.

И правда, практически ни одна песня группы "Ленинград" не обходится без нецензурной лексики.

"Вообще, язык - это средство коммуникации. Если ты понятен, и у тебя нет задачи кого-то обидеть, то слово "х**" - я извиняюсь - вполне себе слово, порядок букв", - считает музыкант.

Однако раздавая автографы, Сергей Шнуров обошелся без ругательств - видимо, приберег их для сцены.