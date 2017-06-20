В Тарту задержали размахивавшего игрушечным пистолетом мужчину

Тартуские полицейские задержали мужчину, разгуливавшего возле почты с похожим на оружие предметом и целящегося в прохожих. При проверке предмет оказался игрушечным пистолетом. У мужчины нашли еще при себе два ножа. Полиция задержала мужчину за нарушение общественного порядка - он не только целился в людей, но и бросил камень в полицию.

Сообщение о целящемся в прохожих мужчине на улице Выру в Тарту поступило около 11:00 часов дня. Когда мужчина заметил прибывших полицейских, он попытался убежать и бросил в патрульный автомобиль камень.

Полицейские задержали мужчину. Подозрительный предмет оказался игрушечным пистолетом. Во время проверки у задержанного также нашли два ножа. За нарушение общественного порядка 23-летнего мужчину задержали и доставили в больницу для проверки здоровья.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Вейко Ярва сказал, что полиция всегда серьезно относится к подобным вызовам. "Как полицейские, так и прохожие не всегда могут установить, какое именно оружие в руках у человека - настоящее или игрушечное. Размахивая предметом, похожим на оружие, в общественном месте, человек подвергает опасности не только свою, но и жизнь окружающих. И, если нарушитель порядка не реагирует на приказы полиции и продолжает целиться в людей, полицейские могут использовать табельное оружие".