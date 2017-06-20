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Исследование: эстонские судьи не испытывают давления при принятии своих решений ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Участвовавшие в исследовании, которое проводила зонтичная Европейская сеть советов юстиции (ENCJ), 82 эстонских судьи оценили свою независимость на 9 баллов по 10-балльной шкале.

Опубликованные на прошлой неделе результаты исследования показывают, что средний балл независимости европейских судей - 8,9 из десяти, а средняя оценка независимости коллег несколько ниже - 8,3 балла. В Эстонии эти оба показателя несколько выше, чем в среднем по Европе, сообщила пресс-секретарь Госсуда Эстонии Мерье Тальвик новостному порталу ERR.

Исследование показало, что 93% эстонских респондентов не испытывали в течение последних двух лет давления при принятии своих решений. 

Семь процентов ответивших сказали, что на них в течение последних двух лет оказывалось неуместное давление. При этом они отметили, что это происходило очень редко и, в основном, со стороны участвующих в процессе. Только один процент судей ответил, что регулярно испытывал давление.

В то же время, 12% эстонских судей признали, что в течение последних двух лет были негативные изменения с точки зрения заработной платы, рабочей нагрузки, пенсии или уменьшения судебных ресурсов.

Отвечая на вопрос, что помогло бы повышению независимости судебной системы, в первую очередь они называли именно зарплату, пенсию и разумную рабочую нагрузку.

Исследование показало и несколько общеевропейских тревожных тенденций. Во-первых, выборы судей на других основаниях, чем навыки и опыт кандидата, во-вторых, усиление влияния средств массовой информации и давление на работу судей и, в-третьих, большое число судей признает, что правительство и парламент не всегда уважают их независимость.

Эти же проблемы являются актуальными в Эстонии - 30% эстонских судей считают, что в течение последних двух лет средства массовой информации не всегда уважительно относились к их независимости, а 17% считают, что СМИ ненадлежащим образом влияют на судей.

Сравнительно высокое число судей — 27% — чувствовали, что их независимость не уважает правительство.

В отношении Рийгикогу критически ответили 20% респондентов. По сравнению с другими европейскими странами, в Эстонии значительно меньше, или 12% респондентов, считают, что судьи могут назначаться на иных основаниях, чем их навыки и опыт.

В исследовании приняли участие более 11 000 судей из 26 европейских стран.

Редактор: Надежда Берсенёва

независимость судей


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