В среду кратковременные дожди, возможна гроза

Существенных изменений в погоде ни завтра, ни в ближайшие несколько дней не предвидится: в Эстонии будет пасмурно и ветрено.

Предстоящей ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, на островах возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-11, на островах и побережье до 14, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем переменная облачность. Kратковременные дожди проследуют через Эстонию с северо-запада на юго-восток, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-11, порывы 14 м/с, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 13..17°C.