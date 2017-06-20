Уличные художники раскрасили в Кохтла-Ярве стены Ахтмеской библиотеки

Здание Ахтмеской библиотеки Кохтла-Ярве заиграло новыми красками. В ходе фестиваля уличного искусства "Stencibility", который докатился и до Ида-Вирумаа, мастера граффити расписали стены библиотеки. Горожане одобряют это начинание, передает "Актуальная камера".

Сейчас здание Ахтмеской библиотеки не узнать. Если ранее на этом месте был серый невзрачный дом, то сейчас он сливается с зеленью спального микрорайона. В оформлении внешнего вида здания уличный художник Мартин Роосна использовал мотивы повседневной эстонской жизни.

"Я очень надеюсь, что мое произведение понравится местным жителям. Ведь раньше здесь были серые стены с какими-то знаками", - сказал уличный художник Мартин Роосна.

Роосна предстоит оформить все четыре стены здания. Сама библиотека находится в людном месте и тысячи людей ежедневно проходят мимо здания. Отзывы у жителей положительные

"Мне творчество нравится. Это приятнее, чем просто серое здание. Но вот то, что рисунок идет по трещинам, мне кажется это лишней тратой денег", - отметила жительница Кохтла-Ярве Людмила Лузина

"Я живу и работаю в Лондоне, и там есть целая улица, где рисунки постоянно меняются. Неделю одни рисунки, потом приходит целая группа и на этом же месте появляются другие рисунки. Это очень интересно, и я считаю, что так и должно быть. Надо развиваться и давать возможности молодым", - добавила Диана Миллер.

Уличный художник выразил надежду, что после завершения работы рисунок не испортят. Данный опыт подарил руководству Кохтла-Ярве идею о возможности раскрасить городское пространство, используя труд местных художников.