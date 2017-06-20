rus.err.ee

В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара ({{commentsTotal}})

Лесные пожары в Португалии.
Лесные пожары в Португалии. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Самолет, принимавший участие в тушении пожара в центральной части Португалии, разбился. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

Данных о жертвах в результате падения воздушного судна пока нет. Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где при пожаре погибли 64 человека, еще 157 пострадали, передает ТАСС.

Возгорание в Португалии началось днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ШколаШкола
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы "60 на 40"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
В России вышла новая книга о группе "Лениниград"
Урмас Сомелар.Урмас Сомелар.
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Исследование: эстонские судьи не испытывают давления при принятии своих решений
Урмас Сыырумаа решил попробовать себя в политике.Урмас Сыырумаа решил попробовать себя в политике.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание
Денис КоваленкоДенис Коваленко
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически

Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.

Музей Банка Эстонии отметил 25-летие эстонской кроны.Музей Банка Эстонии отметил 25-летие эстонской кроны.
ФОТО: музей Банка Эстонии отметил 25-летие кроны
Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них.Депутаты Рийгикогу против переноса выходных, если государственные праздник выпал на них.

Депутаты Рийгикогу против дополнительных выходных в госпраздники

Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
IRL и соцдемы не воспринимают всерьез возможность Сависаара баллотироваться на местных выборах
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Тарту задержали размахивавшего игрушечным пистолетом мужчину

Тартуские полицейские задержали мужчину, разгуливавшего возле почты с похожим на оружие предметом и целящегося в прохожих. При проверке предмет оказался игрушечным пистолетом. У мужчины нашли еще при себе два ножа. Полиция задержала мужчину за нарушение общественного порядка - он не только целился в людей, но и бросил камень в полицию.

Игорь Грязин возглавил парламентскую группу в поддержку достоинства Рийгикогу.Игорь Грязин возглавил парламентскую группу в поддержку достоинства Рийгикогу.
Игорь Грязин возглавил парламентскую группу в поддержку достоинства Рийгикогу
В Таллиннском аэропорту.В Таллиннском аэропорту.
В период председательства Эстонии в ЕС в аэропорт надо отправляться раньше
Свен СакковСвен Сакков
Международный центр оборонных исследований в Эстонии возглавит Свен Сакков
Полиция опознала занимавшегося самоудовлетворением в автобусе Таллинн - Локса мужчину
Обновлено: 13:10
Арсен Мардалейшвили.Арсен Мардалейшвили.
Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Эстонии Арсену Мардалейшвили за шпионаж
Вид на Старый Таллинн.Вид на Старый Таллинн.
В Старом Таллинне с 23 июня изменятся правила парковки
ИДА-ВИРУМАА
Средневековый турнир в Нарвском замке.Средневековый турнир в Нарвском замке.
Тевтонцы из Петербурга приедут на ристалище в Нарву
На East Beach Fest в 2016 году было многолюдно.На East Beach Fest в 2016 году было многолюдно.
Власти Нарва-Йыэсуу не разрешили продлить работу музыкального фестиваля
Полиция зафиксировала ДТП во вторник ночью.Полиция зафиксировала ДТП во вторник ночью.
В ДТП в Вайвара по вине пьяного водителя пострадали трое молодых людей
Соревнования авиамоделистов в Нарве.Соревнования авиамоделистов в Нарве.
В Нарве прошли соревнования авиамоделистов
Футболисты силламяэского Футболисты силламяэского
Силламяэский "Калев" благодаря Владиславу Чурилкину отобрал очки у "Левадии"
Мнение / Интервью
Канцлер права Юлле Мадизе.Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права: сделанное в рамках админреформы исключение для Локса создает опасный прецедент

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.

Обновлено: 21:01 
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 21:01 
"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Яна Тоом не уверена, что она поведет за собой центристов на выборах в Пыхья-Таллинне.Яна Тоом не уверена, что она поведет за собой центристов на выборах в Пыхья-Таллинне.
Яна Тоом сомневается, что останется первым номером центристов в Пыхья-Таллинне
Центристская партия - главный фаворит предстоящих муниципальных выборов.Центристская партия - главный фаворит предстоящих муниципальных выборов.
Исследование: Центристская партия выиграет выборы по всей стране
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Ида-Вирумаа мошенники проворачивают схему с якобы потерянным кошельком
ЗА РУБЕЖОМ
Лесные пожары в Португалии.Лесные пожары в Португалии.
В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара
Флаги России и США.Флаги России и США.
США ввели санкции в отношении 38 человек и компаний из России из-за ситуации на Украине
Иллюстративное фото.
Коалиция США в Сирии сбила беспилотник сирийской армии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
НАТО проследит за учениями России, Белоруссии и Китая близ литовской границы
Здание Европейского суда по правам человека
ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Лучшей авиакомпанией мира признана Qatar Airways
ЭКОНОМИКА
Открытие HCL Technologies в Таллинне.Открытие HCL Technologies в Таллинне.
Офис индийского концерна HCL Technologies в Таллинне пустует
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В мае в Эстонии выросло как производство, так и потребление электроэнергии
08:53
В мае грузооборот портов Эстонии вырос на 17%
08:09
Индекс промпроизводства в мае вырос на 4,2%
19.06
В понедельник Рийгикогу принял закон о налоге на подслащенные напитки
19.06
Налогообложение служебных автомобилей в Эстонии изменится с 1 января 2018 года
19.06
Рийгикогу утвердил допускающие дефицит госбюджета законодательные поправки
СПОРТ
Жозе МоуриньюЖозе Моуринью
Испанская прокуратура обвинила тренера МЮ Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов
Пярнуский Приморский стадионПярнуский Приморский стадион
Столичная "Левадия" примет ирландский "Корк" в Пярну
Таллиннец Николай Новоселов получит премию.
Николай Новоселов получит от Таллинна 1800 евро
Юрген Зопп.
Юрген Зопп не смог завершить матч на турнире во Франции
Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке
По оценкам букмекеров, сборная Мексики одержит убедительную победу.По оценкам букмекеров, сборная Мексики одержит убедительную победу.
LIVE на RUS.ERR.EE: Мексика сыграет против Новой Зеландии на Кубке конфедераций
Сборная Португалии выйдет на матч против России в статусе фаворита.Сборная Португалии выйдет на матч против России в статусе фаворита.
LIVE на RUS.ERR.EE: Россия встречается с Португалией на Кубке конфедераций
КУЛЬТУРА
11-й Молодежный праздник песни и танца.11-й Молодежный праздник песни и танца.
30 июня в Таллинне начнется Молодежный праздник песни и танца
Кадр из фильма Кадр из фильма
Фильм Дмитрия Федоткина "Цель" о нарвских паралимпийцах победил в конкурсе короткометражек
Нарвская художественная галерея.Нарвская художественная галерея.
В Нарве открывается выставка Объединения акварелистов Эстонии
Фестиваль Seto FolkФестиваль Seto Folk
Фестиваль фольклорной музыки Seto Folk выбрал себе девиз "В сторону леса"
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас.Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
В районе
Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Маарду на пешеходном переходе сбили женщину
Эстонские кроны. Иллюстративное фото.Эстонские кроны. Иллюстративное фото.
Эстонской кроне 20 июня исполнилось бы 25 лет
Магнолия.Магнолия.
Из-за переменчивой погоды в Таллиннском ботаническом саду пострадали магнолии
Международный день йоги в этом году пройдет не только в Таллинне, но и в Нарве
Турецкие солдаты. Иллюстративная фотография.Турецкие солдаты. Иллюстративная фотография.
Более 700 турецких военнослужащих получили пищевое отравление
LIVE на ETV+ и RUS.ERR.EE
Радио 4

По сезону

Параплан, аэростат, парамотор. Интервью на высоте 500 метров.

Последние новости
20:53
Актуальная камера 20.06.2017 (20:00)
20:47
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы "60 на 40"
20:34
В России вышла новая книга о группе "Лениниград"
20:30
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
19:55
В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара
19:36
США ввели санкции в отношении 38 человек и компаний из России из-за ситуации на Украине
18:55
Исследование: эстонские судьи не испытывают давления при принятии своих решений
18:51
Коалиция США в Сирии сбила беспилотник сирийской армии
18:14
В Тарту задержали размахивавшего игрушечным пистолетом мужчину
17:51
НАТО проследит за учениями России, Белоруссии и Китая близ литовской границы
17:28
ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным
16:53
ФОТО: музей Банка Эстонии отметил 25-летие кроны
16:30
Тевтонцы из Петербурга приедут на ристалище в Нарву
16:19
IRL и соцдемы не воспринимают всерьез возможность Сависаара баллотироваться на местных выборах
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
19.06
ВИДЕО: по улицам Нарвы ночью бегал медведь
13:10
Полиция опознала занимавшегося самоудовлетворением в автобусе Таллинн - Локса мужчину Обновлено
14:12
В Ида-Вирумаа мошенники проворачивают схему с якобы потерянным кошельком Обновлено
19.06
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: на Кубке конфедераций сборная Германии одолела австралийцев - 3:2 Обновлено
09:50
Власти Нарва-Йыэсуу не разрешили продлить работу музыкального фестиваля
19.06
Суд признал бывшего нарвского префекта виновным в подделке документов
19.06
ВИДЕО ГОЛОВ: "Инфонет" разгромил нарвский "Транс" Обновлено
07:05
В ДТП в Вайвара по вине пьяного водителя пострадали трое молодых людей
11:45
Депутаты Рийгикогу против дополнительных выходных на государственные праздники
18.06
Мужчина получил ранение в результате инцидента в Таллинне
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 20.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:17
В Таллинне зафиксированы случаи нападения собак на людей
19.06
Представители эстонских футбольных клубов прокомментировали результаты жеребьевки еврокубков
19.06
Раквере готовится к параду Победы
19.06
Со вторника можно оспаривать результаты госэкзаменов
19.06
На этой неделе начнется ремонт улицы Клоостриметса
17.06
В Таллинне пройдут Дни культуры Индии
17.06
На Таллиннском ипподроме проходят соревнования
17.06
Сегодня состоится открытое собрание Центристской партии
ПОГОДА
Вторник начнется с дождей, +14..+19
Эстония
Школа
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы "60 на 40"
Урмас Сомелар.
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
Эдгар Сависаар.
Эдгар Сависаар намекнул на свое участие в муниципальных выборах
Обновлено: 19.06
Магнолия.
Из-за переменчивой погоды в Таллиннском ботаническом саду пострадали магнолии
Ольга Михайлова.
В Пярну чествовали долгожительницу Ольгу Михайлову
Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Обновлено: 16.06
За рубежом
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06