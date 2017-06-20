В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара

Самолет, принимавший участие в тушении пожара в центральной части Португалии, разбился. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

Данных о жертвах в результате падения воздушного судна пока нет. Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где при пожаре погибли 64 человека, еще 157 пострадали, передает ТАСС.

Возгорание в Португалии началось днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.