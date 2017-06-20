Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы "60 на 40"

Теперь документ будет направлен в Министерство образования и науки, в компетенцию которого входит разработка анализа и предоставления его правительству для вынесения окончательного решения.

По сути речь идет об отказе от системы "60 на 40" для гимназистов, о чем ходатайствовали Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия.

При этом коалиционное соглашение в ответ на такую уступку предусматривает, что абитуриенты к концу своего обучения будут владеть госязыком на высшую категорию - С1. Дебаты в горсобрании сегодня разгорелись нешуточные.

"Надо признать, что дискуссия действительно была достаточно оживленной, было высказано много различных мнений. Наверное, у депутатов есть различное понимание этого проекта, но здесь все однозначно - у нас две четких задачи. Изучение предметов и уровень эстонского языка, который действительно надо поднимать, но при этом не делать это в ущерб общему образованию", - сказал председатель фракции Союза Отечества и Республики Таллиннского горсобрания Мадис Кюбар.

"У нас две совершенно четкие задачи. С одной стороны, качественное изучение предметов, независимо от языка обучения, и возможность выбирать язык обучения по каждому предмету. С другой стороны — уровень эстонского языка, который дейсвительно надо поднимать, но делать это не в ущерб общему уровню образования", - пояснил вице-мэр Таллинна и центрист Михаил Кылварт .