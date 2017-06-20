Актуальная камера 20.06.2017 (20:00)

Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.
Тартуские полицейские задержали мужчину, разгуливавшего возле почты с похожим на оружие предметом и целящегося в прохожих. При проверке предмет оказался игрушечным пистолетом. У мужчины нашли еще при себе два ножа. Полиция задержала мужчину за нарушение общественного порядка - он не только целился в людей, но и бросил камень в полицию.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.