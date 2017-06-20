Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс

Очередной скандал в высших эшелонах власти - председатель правления Riigi Kinnisvara (Госнедвижимость) Урмас Сомелар во время рабочего собрания организации позволил себе неуместные высказывания сексистского толка в адрес министра науки и образования Майлис Репс. Аудиозапись с высказываниями Сомелара попала в СМИ. Теперь незадачливому чиновнику может грозить отстранение от должности, передает "Актуальная камера".

В прессу просочилась аудиозапись рабочего собрания акционерного общества Riigi Kinnisvara (RKAS). На ней слышно, как председатель правления Урмас Сомелар, высказывается о стиле управления министра Майлис Репс, недавно в шестой раз ставшей мамой.

"Вместе с тем, согласимся, что министр беременна на всю голову, теперь на всю голову озадачена маленьким ребенком, канцлер - злобная тетка, требовательная", - говорит председатель правления AS Riigi Kinnisvara Урмас Сомелар.

Одна из подчиненных обвинила руководителя в том, что это шовинисткие высказывания.

"Вовсе нет, очень по-эстонски. Когда беременная ждет ребёнка, принцип её мышления изменяется, её мир фокусируется на ребенке. На эстонском так говорится "беременная на всю голову". И когда она дома с маленьким ребенком, то концентрирует своё внимание на нем. У нее другие приоритеты. Будем честны, это так и есть", - считает Сомелар.

Сомелар уже успел извиниться перед министром за свои слова. Он считает неуместным подобные выражение при публичном выступлении. Запись была сделана одним из подчиненных. Сомелар назвал его предателем, пишет Postimees. Также он назвал действительную, на его взгляд, причину конфликта - от него просто желают избавиться в связи со сделкой по продаже Эстонского национального музея городу Тарту.

"Я осуждаю такую культуру управления государством, когда аудиозаписи с внутреннего собрания предприятия распространяются дальше, а также то, что посредством утечки информации в прессу пытаются добиться подходящих решений", - добавил Сомелар.

Министр госуправления Яак Ааб, в чьем ведомстве находится Riigi Kinnisvara, вызвал Сомелара на ковер. Ааб напомнил, что это уже не первый случай, когда подобные Урмаса Сомелара попадают в прессу.

"Я сказал Сомелару, что если он возьмет ответственность на себя и подаст заявление об отставке, то конфликт разрешится. Я дал понять, что это довольно серьёзная ситуация, когда говорят подобные слова, и что остаться при должности нельзя. Дал Сомелару время подумать до понедельника. Позвонил ему, он сказал, что не согласен уходить в отставку по собственному желанию. В этом случае, так я ему и передал, я подниму этот вопрос на совете фирмы. Совет и вынесет решение", - пояснил министр госуправления Яак Ааб.

Совет Riigikinnisvara, где будет решаться судьба нынешнего председателя правления фирмы, будет созван в срочном порядке уже в ближайшие дни.